Vicopisano: riaprono al pubblico Torre dell'Orologio e Rocca Brunelleschi

Riaprono ai visitatori da sabato 1° maggio, su prenotazione da fare con almeno un giorno di anticipo in ottemperanza alla normativa anti Covid-19, la Torre dell'Orologio, gestita dalla Società Cooperativa Capitolium, e il Complesso della Rocca fortificata da Filippo Brunelleschi, curato dal Gruppo Culturale Ippolito Rosellini, nel borgo di Vicopisano.

Il Complesso della Rocca sarà aperto il sabato dalle 15.30 alle 19.00 e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. Per rispetto della vigente normativa anti Covid-19 le visite guidate, condotte dal presidente del Gruppo Culturale Ippolito Rosellini e dai suoi volontari e volontarie, in più lingue, possono includere gruppi di massimo 10 persone. Inoltre il tour deve essere prenotato almeno un giorno prima scrivendo all'indirizzo grupporosellini@yahoo.it. Il Complesso comprende la Rocca del Brunelleschi, Palazzo Pretorio, l'esposizione dei reperti di San Michele alla Verruca, le carceri vicariali e l'archivio storico. Il costo per l'accesso ai monumenti è di 3 Euro per il Palazzo, di 5 Euro per la Rocca e di 7 Euro per la visita completa. I bambini e le bambine al di sotto dei 10 anni entrano gratis.

La Torre dell'Orologio, aperta per la prima volta alle visite guidate il 10 ottobre 2020 dopo un accurato restauro, e gestita dalla Società Cooperativa Capitolium, sarà aperta, sempre dal 1° maggio, il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. La visita è consentita a gruppi di massimo 4 persone alla volta, la prenotazione deve essere fatta con almeno un giorno di anticipo, la durata è di circa 15 minuti. Il costo di ingresso è di 3 euro e di 2 Euro per i non residenti, i bambini e le bambine fino a 6 anni entrano gratuitamente.

Sono possibili anche visite guidate, da prenotare sempre con almeno un giorno di anticipo e su richiesta, tramite mail, la visita potrà essere in inglese o in tedesco. Prenotazioni e informazioni a questo link: https://coopcapitolium. it/prenotazioni-online/.