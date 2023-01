L'Università cerca volontari per uno studio sull'efficacia dell'ipnosi per il trattamento del dolore

Si cercano volontari dai 18 ai 45 anni per uno studio sperimentale sull’efficacia delle suggestioni ipnosi nel trattamento del dolore. La ricerca è condotta dall’associazione Aplysia aps, da anni impegnata nello studio del dolore e dei disturbi psicosomatici, in collaborazione con la professoressa Enrica Santarcangelo dell'Università di Pisa. La sperimentazione sarà condotta in totale sicurezza e privacy.

Coloro che si candidano saranno selezionati mediante l’invio di alcuni test per email, una volta superato questo screening iniziale i volontari parteciperanno ad una sessione sperimentale di circa mezza giornata che verrà svolta in parte in gruppo e in parte individualmente. La data verrà concordata con gli stessi volontari (mattina 9-13 oppure pomeriggio 14-18) e si svolgerà presso la sede di Aplysia c/o Istituto Gift di Medicina Integrata, Lungarno Simonelli, 1 Pisa. Oltre alla valutazione della soglia e tolleranza al dolore da stimolo freddo, verranno somministrate, nella più completa sicurezza e rispetto della privacy e delle persone, delle scale ipnotiche costruite con tecniche differenti per valutare il grado di suggestionabilità e la fenomenologia della coscienza dopo suggestione ipnotica.

Chi volesse maggiori informazioni può contattare il dottor Federico Marcucci 3395454387 o la dottoressa Melania Boni 3297020825 o scrivere a ricercheaplysia@gmail.com.