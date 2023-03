Rinnovato il direttivo dell'Associazione Culturale Sarda Grazia Deledda

Dopo i tre anni difficili della pandemia ripartono a pieno ritmo anche le iniziative e le attività dell’Associazione Culturale Grazia Deledda. Si è formalizzata in questi giorni la proclamazione degli eletti: rinnovata la fiducia alla presidente Sandra Capuzzi, il direttivo è composto da due vicepresidenti Claudia Daga e David Mustaro, altri componenti Valentina Murgia, Daniele Uldanck segretario, Brancaccio Franco Tesoriere; Angelo Becciu è tra i fondatori della stessa associazione.

L’associazione sarda è tra quelle più legata al territorio pisano anche per le componenti storiche, il gemellaggio con la città di Iglesias e il rapporto con il prof. Tangheroni a cui si devono molte delle ricerche e degli studi sui rapporti tra Pisa e la Sardegna. "Ripartiamo dopo un periodo difficile - dice Sandra Capuzzi - ma vogliamo riprendere il ruolo attivo che abbiamo sempre avuto in città e in provincia nel promuovere le tradizioni e la cultura sarda dando un’attenzione particolare alla Sardegna contemporanea. In questi anni di chiusura abbiamo promosso molte delle attività culturali e scientifiche che si svolgono nella Sardegna di oggi, dal nuovo cinema sardo, alla ricerca scientifica, alla promozione culturale. Abbiamo bisogno del sostegno e della collaborazione dei sardi che oggi vivono a Pisa e in provincia, dei toscani di origine sarda e degli appassionati della Sardegna, per rilanciare un’associazione che non trascuri le tradizioni storiche ma che sia in grado di rappresentare tutte le anime contemporanee che la Sardegna del terzo Millenio esprime in Sardegna e fuori dalla Sardegna. Scriveteci a gdeledda@gdeledda.it e ci trovate su FB e a Ghezzano in via Carducci 13".