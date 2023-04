Riscaldamenti: il Comune di Pisa proroga l'accensione fino al 21 aprile

Il Comune di Pisa, con una ordinanza sindacale, ha nuovamente prorogato fino al prossimo 21 aprile compreso l'accensione degli impianti termici di edifici privati residenziali e degli edifici pubblici e scolastici. La decisione è stata presa alla luce delle condizioni meteorologiche previste per i prossimi dieci giorni con "temperature minime sotto la media del periodo". Nell'ordinanza si ricorda inoltre "l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici".