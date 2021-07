Risparmio Casa apre a Ponsacco

Risparmio Casa, la catena italiana con oltre 120 negozi dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona, inaugura domani 29 luglio un nuovo punto vendita di 1.800 mq in via Praga a Ponsacco, in provincia di Pisa. L’apertura del nuovo store, l’11° punto vendita da inizio anno in Italia e il 13° presente nella regione, rappresenta una spinta occupazionale per il territorio grazie all'inserimento di 22 nuove risorse.

Il nuovo punto vendita rispetterà il classico format dell’azienda, basato su un assortimento di oltre 25mila referenze divise tra prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, casalinghi e giocattoli. Nell’offerta dei prodotti ci sono sia grandi brand dell’industria di marca che una vasta proposta di marchi di private label.