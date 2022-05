Ritornano alla radio i Pratelli di Saint Vincent

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Dopo vent’anni dal primo on air, ritorna su Puntoradio.fm I PRATELLI DI SAINT VINCENT, format ideato da Marco Vincent autore e conduttore radiofonico e dell’imitatore d’Italia David Pratelli. David Pratelli, noto al pubblico per essere tra i più bravi imitatori italiani, nel corso dei suoi 30 anni di carriera ha indossato le vesti di numerosi personaggi della politica, dello sport, dello spettacolo... lo ricordiamo nei panni di Carlo Conti, Christian De Sica (che lo ha acclamato suo imitatore numero uno), Adriano Celentano, Fabio Capello, Ciccio Graziani, Massimiliano Allegri, Marcello Lippi, Maurizio Sarri, Claudio Ranieri, Gigi Del Neri, Franco Ordine, Ibrahimovic, Gigi Buffon.. solo per citarne alcuni... Non solo imitatore ma artista poliedrico, partito dalla radio si è imposto a livello nazionale in trasmissioni televisive come Quelli che il Calcio, Guida al Campionato, Lunedi gol, I Migliori anni, Made in sud, Domenica in, La Vita indiretta, Tale e quale show in cui ha sia partecipato come concorrente nell’edizione del 2019 sia come giurato nell’ultima edizione del 2021 nelle vesti di Christian De Sica. Alla domanda dopo tanti successi sulle maggiori reti televisive perché tornare a strizzare l’occhio alla radio…? Pratelli risponde “ le sinergie, il successo che fu e l’alchimia in un format radiofonico porta con se una immortalità” concorda con lui anche Marco Vincent che aggiunge “la voglia di divertirsi e riproporre agli ascoltatori quei momenti di svago che siamo riusciti a creare con questo programma in passato”. Dunque non resta che sintonizzarsi su Puntoradio.fm (91.1 Toscana ) o anche sul web su www.puntoradio.fm tutti i giorni alle 7.30 e in replica alle 12.30 insieme ai PRATELLI DI SAINT VINCENT!!