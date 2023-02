Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Ritratti nell'Orto. Corso online di acquerello botanico con Silvana Rava



8-15-22 febbraio e 1 marzo



Corso livello avanzato



orario 17:00 - 18:30



Costo per le 4 lezioni € 60,00 da versare anticipatamente per bonifico o PayPall



Durante la lezione l'insegnante dipingerà in diretta e spiegherà passo passo il lavoro mentre i partecipanti dipingeranno seguendo le sue indicazioni.



L'insegnante correggerà i lavori che le verrano inviati tramite un canale dedicato, dando gli opportuni consigli.



Le informazioni per le lezioni e l'elenco del materiale occorrente saranno fornitiqualche giorno prima dell'inizio del ciclo di incontri



Per maggiori informazioni e iscrizioni



info e iscrizione: silvanarava7@gmail.com



Referente per l'Orto e Museo Botanico: Lucia Amadei - lucia.amadei@unipi.it