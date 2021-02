Rocco Siffredi nel videoclip di una cantante pisana dopo un messaggio su Instagram

Caterina Lalli, in arte Lialai, ha contattato per gioco l'attore hard, che poi ha partecipato alle riprese

Caterina Lalli, giovane cantante 25enne con nome d'arte Lialai, ha appena lanciato il suo singolo 'Kill Me' con un ospite d'eccezione del videoclip: Rocco Siffredi. La star italiana del porno compare nelle vesti di un rapinatore, sedotto ed abbandonato dalla protagonista.

Una collaborazione nata sui social. "Non riesco ancora a credere a quello che è accaduto - racconta Caterina - sono da sempre una fan di Rocco. Ho provato per gioco a contattarlo su Instagram senza nessuna aspettativa, ma la sua risposta non è tardata ad arrivare". "Interagire con lui sul set è stato molto semplice - prosegue - è una persona estremamente sensibile, sa come metterti a tuo agio, ti dà carica e sicurezza. Mi piacerebbe essere un esempio per tutti i giovani: credete nei vostri sogni e fate di tutto per realizzarli".

Caterina oggi vive a Carrara. E' una studentessa universitaria di Lingue e Mercati. Da quando è bambina nutre la passione per il canto, con il suo percorso professionale che è cominciato solamente un anno fa durante il lockdown. A luglio 2020 è uscito il suo primo singolo 'Dime' a cui è seguito ora 'Kill Me'.