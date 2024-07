Saggio di fine anno 2024 per la scuola di danza di Castelnuovo di Val di Cecina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nella cornice de “La Pista” di Castelnuovo di Val di Cecina in mostra i talenti della Scuola di Danza Contemporanea dell’associazione Alfio Benincasa della maestra Cristina Rosi. La caratterizzazione della scuola è la molta libertà di espressione che la maestra lascia ai propri allievi, infatti viene lasciata ampia libertà nella coreografia riuscendo a includere tutti i discenti. La serata presentata da Anita Bacconi ha portato sul palco le varie classi. Anita ha ricordato come nelle improvvisazioni sganciate da schemi fanno sentire bene le danzatrici lasciandole libere di esprimersi. Le ballerine hanno quindi assecondato la musica assecondando il proprio piacere di muoversi. Lo spettacolo ha fatto danzare le ballerine per due ore che si sono succedute sul palco in balli di gruppo o singoli. Toccanti le interpretazioni delle ballerine con la danza hanno interpretato delle storie, la fiaba nata dalla fantasia di Mia che parla di amicizia e litigi, ambientata in un bellissimo bosco e la storia di Kyro, un bambino con una gran voglia di imporsi, si sente il signore del fuoco e del tuono che però si accorge che intorno a lui ha creato solo il gelo e che torna ad aprirsi. La serata si è conclusa con un pezzo tratto dal film Encanto,