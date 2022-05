San Giuliano Terme: bonus idrico 2022, domande esclusivamente online

Fino al 30 maggio è possibile per i residenti nel Comune di San Giuliano Terme richiedere il Bonus sociale idrico integrativo. Il bando 2022 con i requisiti (Isee e così via) si trova sul sito istituzionale dell'ente, completo di istruzioni per la compilazione della domanda.

La novità di quest'anno riguarda la modalità di presentazione della domanda: esclusivamente online tramite la piattaforma già utilizzata, ad esempio, per i buoni spesa e il contributo affitto. Occorrerà un accesso qualificato, come dispone la legge: dal 1° ottobre 2021 è infatti obbligatorio il possesso di Spid, Carta d'identità elettronica o Tessera sanitaria, che in Toscana vale come Carta nazionale dei servizi per accedere ai servizi della Pubblica amministrazione. L'accesso al bando dovrà infatti essere effettuato attraverso una di queste tre modalità.

Chi desidera accedere al servizio tramite Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), si ricorda che il Comune di San Giuliano Terme offre la possibilità di ottenerlo gratuitamente, previo appuntamento, all'ufficio dedicato in via Niccolini 17, il mercoledì dalle 8.30 alle 12.00. Maggioro informazioni sulla pagina dedicata.

"Offriamo un'altra misura di sostegno importante per la comunità - commenta l'assessore alle politiche abitative Francesco Corucci -. La novità principale riguarda la modalità d'accesso, che sarà anche in questa occasione online, ma esclusivamente tramite accesso qualificato, quindi Spid, Cie o Cns. Nel caso di Spid, il Comune offre la possibilità di ottenerlo gratuitamente. Questo tipo di accesso è richiesto dalla legge. Ad ogni modo, è utile per noi sia per raccogliere più velocemente le domande ed erogare più rapidamente il bonus, che per mappare al meglio le situazioni di fragilità e di bisogno in tutto il territorio comunale".