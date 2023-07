La Scuola di Musica Gastone Bini ha presentato domenica 25 giugno il saggio degli allievi presso la sede Arci di Sant’Ermete, una delle sedi estese della Scuola. Il saggio rappresenta l'apice dell'anno accademico, un evento che riunisce studenti, famiglie e appassionati di musica per celebrare il talento e il duro lavoro dei piccoli artisti emergenti. Gli studenti hanno avuto l'opportunità di esibirsi in un'ampia varietà di generi musicali, spaziando dal classico al contemporaneo, dal jazz al pop, mostrando la diversità e la versatilità dei loro talenti.

La Scuola Gastone Bini è attiva a Pisa dal 1975. I docenti, con la loro esperienza e competenza, sono in grado di fornire un insegnamento di alta qualità, lavorando sia individualmente che collettivamente con i ragazzi per affinare la tecnica, la musicalità e l'interpretazione. Un'emozione che sul palco si è percepita. Il saggio è iniziato con una grande affluenza di pubblico fin dal pomeriggio ed è continuato durante la cena, offerta dal Circolo e dalla Case delle Culture. Si sono esibiti gli allievi di tutte le classi, dai chitarristi e ukulelisti, ai bassisti, pianisti, batteristi, cantanti e clarinettisti. Per la prima volta si sono esibiti gli allievi del Coro della scuola in un brano di James Taylor. Grande successo di tutti gli allievi dalla bimba più piccola di 4 anni fino agli allievi più adulti. Appassionati applausi sono stati riservati agli allievi della Rock Band dei bambini e della Rock Band dei più grandi. Durante il saggio sono stati consegnati i diplomi di merito. Al termine tutti gli allievi sono montati sul palco per una ultima esibizione sulle note di Supereroi.