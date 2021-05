Santa Croce sull'Arno: al via le domande per i centri estivi 2021

Il Comune di Santa Croce sull'Arno organizza anche per il 2021 le attività dei Centri Estivi per bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 3 ai 15 anni.

Nel mese di giugno, per la fascia d'età 6-11 anni, le attività dei Centri Estivi si svolgeranno presso la Scuola Primaria Copernico.

Nel mese di luglio, per la fascia 3-6 anni, le attività dei Centri Estivi si svolgeranno presso la Scuola dell'Infanzia Albero Azzurro; per la fascia 6-11 anni presso la Scuola Primaria Copernico e per la fascia 12-15 anni presso il Centro Giovani e il Parco Aldo Moro.

Per il mese di settembre, per la fascia d'età 3-6 anni le attività dei Centri Estivi si svolgeranno presso Villa Pacchiani, mentre per la fascia 6-11 anni, presso il Ciaf Maricò.

Le sedi dei Centri Estivi non potranno essere scelte; saranno comunicate in base al numero di iscrizioni ricevute con l’obiettivo di ripartire le presenze in maniera più diffusa possibile in base a quanto stabilito dalla normativa vigente in merito alla diffusione del virus Covid-19. La novità importante per quest'anno è che la modalità di iscrizione sarà soltanto online attraverso SPID. Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 10 di mercoledì 19/05/2021 fino alle ore 13 di giovedì 27/05/2021 collegandosi al sito www.comune.santacroce.pi.it cliccando su 'Santa Croce on line'.

"Anche quest'anno siamo vincolati alle regole anticovid per organizzare i centri estivi, questo significa risorse in più, per le quali confidiamo anche nei contributi da parte del Governo, come è già stato annunciato settimane fa, e uno sforzo organizzativo maggiore per mettere insieme un programma di attività vario e accattivante nonostante la sospensione delle uscite didattiche", dichiara la sindaca Giulia Deidda. "Dopo l'esperienza dello scorso anno, i nostri servizi educativi sono nuovamente pronti ad accogliere bambine e bambini in sicurezza, anche se non vediamo l'ora di poter allentare un po' la tensione. Speriamo che questo accada nel 2022. Intanto, raccomando a tutta la cittadinanza di fare Spid per poter accedere a tutti i nostri servizi. Ricordo a chi ha bisogno di assistenza su questo che può contattare gli uffici comunali scrivendo a spid@comune.santacroce.pi.it".

"Per quanto riguarda le attività estive per ragazzi la novità di quest’anno è l’opportunità che il ministero ha dato anche alle scuole di organizzare una loro offerta estiva - dichiara l’assessora Elisa Bertelli - per questo motivo abbiamo introdotto nel bando la possibilità di cancellare l’iscrizione, fino al giorno prima dell'inizio dei centri estivi, se in un secondo momento si decidesse di frequentare attività eventualmente organizzate dall’Istituto Comprensivo, cosa che ci è sembrata doverosa visto che abbiamo tempi di organizzazione diversi. Anche quest’anno stiamo coinvolgendo le realtà del territorio per ampliare le attività e le esperienze da far vivere a bambine, bambini, ragazze e ragazzi nell’ottica di continuare ad offrire un servizio di qualità nonostante le restrizioni dovute al Covid".

Per eventuali chiarimenti è possibile chiamare i numeri 0571/389975 oppure 0571/389929 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17.30. Ulteriori informazioni e dettagli organizzativi sono disponibili sul sito del Comune di Santa Croce sull'Arno.