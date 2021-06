Sant'Ubaldo: in migliaia alla mostra mercato, nonostante il Coronavirus

Dopo i festeggiamenti di Sant'Ubaldo a metà maggio, si è conclusa il 30 del mese scorso lungo il viale delle Piagge la 42ª edizione della Mostra Mercato del Fiore, enogastronomia, artigianato. Registrati migliaia di visitatori, nel rispetto delle misure anti-Covid, con un record di espositori fa sapere l'organizzatore tecnico Alter Ego Fiere, con la collaborazione di Etruria Eventi. La mostra ha il patrocinio del Comune di Pisa, della Fondazione Pisa, della Parrocchia di San Michele degli Scalzi, fortemente voluta dal Comitato le Piagge presieduto da Antonio Schena dal Comitato Le Piagge.

Nella giornata di inaugurazione, venerdì 28 maggio, su iniziativa del Comitato le Piagge, è stata intitolata al Santo la salita che dal sagrato della Chiesa di San Michele degli Scalzi porta al viale delle Piagge, una cerimonia sobria alla presenza del sindaco Michele Conti, del presidente e del vicepresidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai, Riccardo Buscemi e Don Lorenzo Bianchi parroco della chiesa.

"Siamo molto soddisfatti - dichiara Giancarlo Scoppitto di Alter Ego Fiere - perché tutto si è svolto senza intoppi ed in un clima di serenità; nonostante l’evento abbia subito un annullamento che ha comportato la perdita di alcune attività e nonostante l’evento abbia subito uno slittamento di 15 giorni rispetto alla data canonica il successo di Sant’Ubaldo ci sta spingendo a riprendere l’attività interrottasi da 18 mesi con un rinnovato entusiasmo. Stiamo già lavorando per il Fest Food Festival del secondo fine settimana di luglio, poi per un evento a Tirrenia a fine luglio e per la mostra mercato degli Scalzi di fine settembre 2021, questa è l’occasione per ringraziare il sindaco di Pisa e tutta l’amministrazione per averci concesso fiducia affinchè tutto potesse svolgersi in sicurezza, un sentito ringraziamento anche alla Polizia municipale che ci ha coadiuvato nel perseguire l’obiettivo e degli uffici dell’amministrazione comunale per il supporto tecnico. L’arriverderci con Sant’Ubaldo è quindi confermato per la 43ª edizione che si terrà dal 22 al 24 maggio 2022, con l’auspicio che anche i prossimi appuntamenti programmati insieme al comitato Le Piagge nei prossimi mesi risultino altrettanto positivi".