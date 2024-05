Sap: Memorial Day 2024, in ricordo di tutti i caduti nell'adempimento del proprio dovere

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

E’ dal 1992, all’indomani delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, nelle quali persero la vita i Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Eddie Walter Cosina, che il SAP organizza principalmente nel mese di maggio, una serie di eventi dedicati alla memoria. Quest’anno ricorre il XXXII° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio e il Sindacato Autonomo di Polizia da altrettanto tempo, ricorda con una serie di iniziative, il sacrificio non solo di uomini in divisa, ma anche di giornalisti, magistrati, politici, religiosi o di semplici cittadini che hanno pagato con la vita l’impegno in favore della collettività. Il tutto per garantire concordia, legalità, convivenza civile per un Paese libero e democratico. Perché riteniamo che fare memoria sia un dovere (morale)! Oggi il SAP Provinciale di Pisa ha ricordato il sacrificio delle donne e uomini caduti nell’adempimento del loro dovere, deponendo un mazzo di fiori pressi il monumento dei Caduti situato nella Caserma Mameli di Pisa, alla presenza del Sig. Questore di Pisa dr. Raffaele Gargiulo e il presidente dell’A.N.P.S. cav. Angelo Gallori, ai quali vanno i nostri ringraziamenti.