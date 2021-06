Sarà ambientato in Irlanda il prossimo romanzo dello scrittore samminiatese Salvatore Liggeri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Cammino di Santiago? Via Francigena? Sono stati questi gli ultimi temi affrontati nei libri precedenti dello scrittore samminiatese, che al momento sta lavorando sul suo terzo romanzo. “Il nuovo libro, attualmente in stesura, sarà disponibile in tutta Italia, raggiungendo la Grande Distribuzione grazie ad una casa editrice con la quale sono già in contatto. Adesso tocca a me terminare quest’avventura, come dico sempre, a passi piccoli, ma belli e forti”. Di cosa parlerà il tuo libro? "Il romanzo narra di Tolomeo, un ventenne che vive in un paesino sperduto sulle Alpi Apuane. Vive con il nonno e non ha mai viaggiato, anche se osserva spesso dalla finestra della sua cameretta i monti e sogna di grandi viaggi e fantastiche avventure. Un bel giorno il nonno, che al contrario del giovane e goffo Tolomeo il mondo lo ha visto in lungo e in largo, decide di affidargli una missione speciale; ritrovare un amore perduto. Cinquant’anni prima infatti, Nonno Salice (questo il suo nome) s’innamorò di una ragazza dai capelli rossi, le lentiggini e gli occhi verde smeraldo, mentre si trovava in Irlanda. Di lei ne ricorda solo il viso e purtroppo non ricorda null’altro e non ha più notizie di lei. Un solo indizio: una lettera scritta di pugno da Nonno Salice dedicata a Kathleen (questo il nome dell’amata) e un disegno sempre fatto dal nonno, dove ha raffigurato quella che cinquant’anni prima fu la casa della ragazza, che affacciava su una scogliera irlandese. Tolomeo si ritroverà ad attraversare in solitudine mezza Europa in treno, per sbarcare infine in Irlanda e andare alla ricerca della casa della signora Kathleen”. Wow! Siamo già curiosi! Come mai l’Irlanda? “Sin da quando ero bambino sogno di folletti, fate, castelli, scogliere…insomma, ho sempre sognato dell’Irlanda, anche attraverso la musica e la letteratura. Nel 2019 ho realizzato questo sogno, attraversandola in lungo e in largo da Dublino alla penisola di Dingle, fino alle coste di Rosslare. Voglio raccontare l’Irlanda proprio come la immagina chiunque sia innamorato dell’isola smeraldo: un luogo magico, dove tutto è possibile. Questo sarà il mio romanzo! Un lungo viaggio attraverso atmosfere celtiche e magiche, con incontri speciali e tante metafore e aforismi che arricchiranno il lettore di esperienze, eventi divertenti e soprattutto tanta, tanta magia!” Quando sarà disponibile? “Entro autunno 2021. Comunque se qualcuno volesse rimanere aggiornato può seguire la pagina Facebook dedicata al romanzo: “La Casa della Signora Kathleen: Il romanzo ambientato in Irlanda”.