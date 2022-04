Scrutatori a Vecchiano: scelta prioritaria fra persone in stato di disoccupazione e volontari

Il comune di Vecchiano rende noto che è stato emanato dal Sindaco un avviso pubblico per consentire di dare la propria disponibilità a svolgere le funzioni di scrutatore in occasione dei referendum del 12 giugno 2022. E’ condizione per dare la disponibilità essere iscritti nell’Albo degli scrutatori del Comune, che viene aggiornato annualmente sulla base dell’iscrizione volontaria.

Coloro che dichiarino di trovarsi in condizione di non occupazione che saranno nominati per primi; a seguire tutti gli altri che hanno presentato domanda. Se le persone disponibili supereranno il numero dei posti previsto (3 scrutatori per 12 seggi), si procederà con sorteggio, dando comunque la priorità ai non occupati.

Con questa decisione si conferma quanto già previsto negli ultimi anni e si dà una concreta possibilità a chi ha più bisogno di svolgere un servizio pubblico. Si ripete che chi non è iscritto nell’Albo non può, perché la legge non lo consente, dare la propria disponibilità.

Le domande possono essere presentate entro sabato 14 maggio 2022, all’Ufficio Elettorale del comune, posto in Via XX Settembre 9, presso la Sede Comunale distaccata e aperto al pubblico il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 12.00, il martedì dalle 15.30 alle 17.30, il giovedì dalle 14.30 alle 16.30 oppure (soluzione preferita) per e-mail all’indirizzo elettorale@comune.vecchiano. pisa.it. Al medesimo indirizzo di posta elettronica possono essere chieste tutte le informazioni.