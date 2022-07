Chiude ad agosto la sede del Serd di Cascina

L'Azienda Usl Toscana nord ovest informa che la sede distaccata del Ser.D (Servizio Dipendenze) di Cascina, in via della Repubblica, sarà chiusa dal 1 agosto al 1 settembre 2022. Tutte le attività svolte, sia in orario di apertura al pubblico sia programmate, saranno temporaneamente riunificate e svolte nella sede di Pisa, in via delle Torri 160, che sarà regolarmente aperta senza modifiche negli usuali orari.