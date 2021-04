Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nel lontano 18 giugno 2002 abbiamo iniziato a festeggiare il nostro compleanno, o meglio il compleanno di Giordano, alla cui memoria è intitolata l’Associazione di Volontariato El Comedor Giordano Liva, nel cortile de “La Sapienza” di Pisa. Di anni ne son passati, e di edizioni ne sono state realizzate nei più svariati contesti cittadini, dal Giardino Scotto, alla Cittadella, alla Leopolda e infine a Piazza Santa Caterina, che ha ospitato le ultime sette edizioni! Musica, teatro, dibattiti, stand di associazioni e molto altro hanno da sempre rappresentato il nostro modo di stare con la gente e festeggiare insieme la cultura del volontariato e della solidarietà. Lo scorso anno la pandemia ci ha messo i bastoni tra le ruota e, come tante altre organizzazioni del Terzo Settore, ci siamo dovuti accontentare di una festa virtuale, ma quest’anno, per festeggiare questo importante traguardo, il nostro 20° Solidarista, vogliamo tornare tra le persone! Con l’incertezza del momento, abbiamo deciso quindi di festeggiare promuovendo un concorso per le scuole, volgendo il nostro sguardo e il nostro cuore al futuro della nostra società: i bambini! Ecco quindi “SOLIDARSCUOLA: IMPARARE SOLIDALI”, concorso dedicato alle scuole primarie e secondarie di I grado della Toscana su un tema che ben rappresenta il nostro impegno e agire quotidiano: il diritto all’istruzione per tutti e tutte. Al concorso potranno partecipare classi, gruppi di alunni o alunni singoli e saranno previste tre categorie di elaborati: testuali, grafici e audiovisivi. Il termine per iscriversi al concorso è il 15 maggio 2021. Il concorso è sostenuto da un ampio partenariato composto da Associazione Per i bambini di Satbise, Centro Linguistico Interculturale Alif, Associazione Bhalobasa Onlus, Tangram Cooperativa Sociale, Istituto Comprensivo “Giampaolo Gamerra” di Pisa, Chiesa Evangelica Valdese di Pisa e Comune di Vicopisano. Per scaricare il bando del concorso: https://www.elcomedor.it/2021/04/solidarscuola-imparare-solidale/