Sportivamente apre allo #Yoga!

🧘🏻‍♀️ #Mindfulness Yoga è la pratica di unire consapevolmente la #respirazione e il #corpo attraverso movimenti e posizioni che creano le condizioni per il rilassamento, la concentrazione e la meditazione.

🧘🏽 La Meditazione fa della respirazione un ponte tra corpo e mente, utilizzando e il #silenziointeriore come mezzo per rigenerarsi, con lo scopo stare nel qui e ora e per raggiungere uno stato di benessere.

🧘🏿‍♂️ La nostra pratica includerà esercizi di #rilassamento e anche alcune posizioni yoga che aiutano ad entrare nella consapevolezza del corpo, del respiro, delle sensazioni e della mente.

➰ IL CORSO

Programma del corso:

Ogni incontro inizia con una breve introduzione teorica.

Riscaldamento delle articolazioni, yoga per la decompressione della colonna e il miglioramento della capacità respiratoria.

Rilassamento che placa il tremore e prepara alla meditazione.

🔘 Gli incontri si concludono con un cerchio di condivisione finale dove i partecipanti possono condividere la propria esperienza, gli ostacoli incontrati durante la pratica e fare domande.

📌 QUANDO

Inizio ufficiale: 12 gennaio, ogni mercoledì dalle h 17.00 alle 18.00

Che aspetti?

Prova gratuita allo 3890475884.