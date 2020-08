Successo per la famiglia danzante in scena tra Merano e Falvaterra

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Tantissimi applausi e complimenti hanno accolto Irene Cannata, Niccolò, Angelo e Agnes Gaggio, la famiglia di danzatori residente a Tirrenia e conosciuta in arte come la Famiglia Danzante, che dopo il periodo di stop a causa del COVID-19 sono tornati ad esibirsi a Merano (Bz) allietando il pubblico con le loro particolari ed emozionanti performance per strada. Sabato 22 Agosto la Famiglia Danzante è stata tra i protagonisti di una importante manifestazione, la "Serata circo" organizzata dall'amministrazione comunale del comune di Falvaterra , un piccolo borgo medioevale in provincia di Frosinone. La Famiglia Danzante ha saputo coinvolgere e appassionare i presenti con lo spettacolo "Come per incanto ", la storia di una famiglia meno fortunata costretta a scappare dalla sua terra d'origine, ma con ancora intatta la speranza e la voglia di una vita migliore .Lo spettacolo ha riscosso tantissimo successo con la richiesta del bis e i complimenti pubblici del sindaco Francesco Piccirilli . "Siamo davvero felici di essere stati scelti per partecipare a questo evento che, oltre ad essere un momento artistico importante, è anche un segnale di ripresa per noi artisti "raccontano Irene e Niccolò che da diversi anni sono conosciuti sia come artisti che come insegnanti e direttori della scuola di danza Amarindance di Marina di Pisa e girano l'Italia e non solo, portando la propria arte anche in posti non convenzionali con l'intento di regalare emozioni a chi li guarda. Mercoledì 26 Agosto alle 21:00 la Famiglia Danzante sarà in scena al ristorante del Bagno Imperiale con lo spettacolo "Sogno di una danza di fine estate", accompagnando la cena sotto le stelle con coinvolgenti performance. Per assistere allo spettacolo è necessaria la prenotazione : Cicero Giovanni 3335265193 Per info su nuovi spettacoli famigliadanzante@gmail.com oppure 3337120507