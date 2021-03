Tra i top 100 'giovani leader' di Forbes Italia ci sono due ex allievi della Scuola Sant'Anna

Si tratta del plurilaureato e studente di Medicina Giulio Deangeli e Giacomo Valle, ex allievo del dottorato in BioRobotica

Tra i 100 leader in Italia con meno di 30 anni, scelti da Forbes Italia per il 2021, figurano due ex allievi della Scuola Superiore Sant'Anna. Sono Giulio Deangeli, ex allievo di Scienze Mediche e studente in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa, e Giacomo Valle, ex allievo del dottorato in BioRobotica.

I 100 giovani leader per l’Italia del futuro sono stati individuati da Forbes Italia e raggruppati in 20 categorie perché "stanno dando il loro contributo in prima linea e, con la forza delle idee, del talento e delle loro startup, stanno rivoluzionando il nostro modo di lavorare, di curarci, di investire, di mangiare e di acquistare". Giulio Deangeli e Giacomo Valle sono tra i cinque leader italiani che Forbes Italia ha selezionato per la categoria Scienza.

Giulio Deangeli è adesso studente di dottorato all’Università di Cambridge, dove è stato ammesso dopo aver conseguito quattro lauree in medicina all’Università di Pisa, tra giugno e dicembre 2020.

Giacomo Valle è ora assegnista di ricerca al Politecnico Federale di Zurigo. Tra le sue pubblicazioni si segnala quella su Neuron, come primo autore, per lo sviluppo di una mano bionica caratterizzata dalla capacità di riprodurre il senso naturale del tatto.