Torna il gelato naturale di Tuffo13

Riapre i battenti martedì 5 aprile per la nuova stagione la gelateria Tuffo13 sita in Lungarno Gambacorti 13,vicino a Palazzo Blu. Tra le più apprezzate in città,si distingue per il suo gelato veramente naturale, fresco e leggero. Ogni ricetta viene eseguita in maniera completamente artigianale,con materie prime di prima qualità,ingredienti naturali o biologici,senza l'uso di basi industriali semilavorate,addensanti o condensanti. Gusti classici e alternativi,anche per intolleranti e vegani,con diverse novità per un gelato gustoso,da provare anche a casa,con la consegna a domicilio,da prenotare al 3519485152.