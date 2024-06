Tutto pronto per la quarta edizione di 'Arpa d'Estate', sotto la direzione artistica di Renato Raimo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Arpa D’Estate, l’evento musicale a scopo benefico organizzato dalla Fondazione Arpa (il cui presidente è il professor Luca Morelli), giunto alla quarta edizione, si candida ad essere un trionfo di musica, emozioni e solidarietà. La serata si svolgerà Sabato 6 Luglio, presso il Giardino Scotto di Pisa che si trasformerà in un autentico palcoscenico di talenti, sotto la sapiente direzione artistica di Renato Raimo, che ne è anche l’ideatore, regista e conduttore. Alle 21.30 inizierà lo spettacolo, impreziosito dalla presenza di artisti di livello nazionale ed internazionale, dopo l’accoglienza del blu carpet dove i partecipanti potranno scattare foto-ricordo e una degustazione di vini del territorio. Gli artisti coinvolti sono: Luisa Corna (madrina e ospite d’onore) Adriana Hamilton (livornese di origine scozzese), Federica Marinari (di Marina di Pisa), Serena Rigacci (di Pisa, ricordata anche per la sua partecipazione a ‘Ti lascio una canzone’) e tanti altri personaggi che rappresentano il territorio. "Abbiamo scelto queste figure professionali per il loro percorso di vita artistica che si avvicina allo spirito dell’iniziativa. - spiega Raimo - Ci teniamo anche a valorizzare giovani ‘big’ che provengono dal territorio". La comunicazione dell’evento è affidata a Sidebloom, agenzia associata Una. Per la prima volta, quest’anno sarà presentato il Premio Arpa d’Estate, un riconoscimento per i giovani talenti. "Intendiamo l’espressione del talento non come desiderio di emergere a tutti i costi ma frutto di un percorso di dedizione, studio e sacrificio. - sottolinea Raimo - L’idea è quella di un successo che si raggiunge con la determinazione senza puntare a falsi traguardi, con passione". Ci sarà anche Il Maestro Carlo Bernini, direttore musicale di Andrea Bocelli (Presidente onorario della Fondazione Arpa) che suonerà il pianoforte, facendo un omaggio a Giacomo Puccini, al centenario della morte. Maximilian Cotov, giovane talento di 10 anni, allieterà il pubblico con il suo pianoforte. "Il nostro obiettivo è fare di Arpa d’Estate non solo un appuntamento importante per la Fondazione , ma anche inserirsi nel palinsesto nelle serate di intrattenimento pisane, con un qualità anche musicale, che sta crescendo sempre di più. - spiega Raimo - La presenza del pubblico che si rinnova ogni anno ci dà conferma che stiamo andando nella strada giusta". Per prenotare il vostro posto, SCRIVETE SU WHATSAPP al numero 351 726 6933 Arpa d’Estate ha lo scopo di radunare sostenitori, amici e nuovi testimonial e ricordare quanto il professor Mosca fosse sensibile al mondo dell’arte a 360 gradi. "Per lui, arte e scienza sono inscindibili, insisti alla natura umana. Vogliamo valorizzare gli artisti che vivono la loro ‘missione’ con passione, determinazione e spirito di sacrificio. Questo evento eredita la volontà di mantenere forte il legame con il mondo dell’arte. - conclude Raimo - L’idea di fondo è quella di unire diversi generi di musica: il fil rouge dell’iniziativa è quello della ‘diversità che unisce’, che colora la vita e il mondo". Il Premio "Franco Mosca" verrà conferito a persone o personalità che, con il proprio impegno quotidiano, abbiano dimostrato di condividere con la Fondazione valori e motivazioni e che, incarnandone lo spirito in modo esemplare, abbiano contribuito a promuovere e diffondere tali valori nella società. Questo prestigioso riconoscimento rappresenta un attestato di stima e gratitudine verso coloro che, giorno dopo giorno, mettono al centro del loro operato la cura e il benessere delle persone. I fondi raccolti durante l’evento saranno infatti destinati a sostegno dei progetti della Fondazione Arpa.