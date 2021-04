L'Urp della Usl Zona Pisana si trasferisce in via Saragat

Da via Cocchi ora si trova presso la sede della Società della Salute. Al momento comunica solo in via telematica

L'Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) della Usl Zona Pisana ha cambiato sede. Dal centro direzionale di via Cocchi l’ufficio è stato trasferito in via Saragat a Pisa, presso la sede della Società della salute.

In attuazione delle disposizioni di contenimento della pandemia da Covid 19, l'Urp pisano comunica con l'utenza via telefono, via mail e via chatbox e, non appena possibile, riaprirà anche al pubblico in presenza su appuntamento. Per contattare l’Urp della Zona distretto Pisana si può chiamare il numero di telefono 050 954296 dal lunedì al venerdì, ore 9-13 oppure inviare una email a urp.pisa@uslnordovest.toscana. it.