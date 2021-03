Lotta al Coronavirus: vaccinazione per il maresciallo Pasqui, 103 anni

Proseguono le vaccinazioni contro il Coronavirus per gli over 80 e il 5 marzo scorso è stata la volta, in ospedale a Pisa, di Luigi Pasqui, anni 103. Gli acciacchi dell'età sono inevitabili, ma il maresciallo scelto della 46ª Brigata Aerea mostra ancora una tempra d'acciaio. Per lui 32 anni di carriera vissuti da specialista montatore dell'Aeronautica Militare, istituzione che gli ha tributato un omaggio anche su Facebook nel gennaio 2020, con Luigi che racconta la sua vita, l'arruolamento, il coinvolgimento della Regia Aeronautica nella Seconda Guerra Mondiale, così come lo sbarco degli Alleati.