Verruca Art Festival: a Calci e a Vicopisano poesia, musica, camminate, cibo e cultura

Filo conduttore: la bellezza. Obiettivo: il benessere. Il Verruca Art, festival culturale che si svolgerà da mercoledì 4 a giovedì 8 agosto nei Comuni di Calci e di Vicopisano, con il loro contributo e l'importante sostegno della Fondazione Pisa, propone un programma che realizza la cultura in tutte le sue sfumature, rendendola accessibile, comprensibile e piacevolmente fruibile da molteplici prospettive. Organizzato dall'Officina dei Transiti, con programmazione curata dalla Compagnia FuoriOpera di Milano, diretta dal maestro Andrea Gottfried, direttore artistico e suo fondatore, il Festival, perla nei cartelloni estivi dei due Comuni di Calci e Vicopisano, uniti, tra le altre cose, dalla continuità scenografica di Monte Pisano e dalla bellezza di natura, storia e d'arte, propone performance di facile ascolto e comprensione, declinate per ogni gusto e curiosità.

Si inizia il 4 agosto, alle 19:30, a Palazzo Pretorio a Vicopisano, con L'ora dell'Aperol, concerto di musica da camera con arie di Tosti e testi di D'Annunzio, e si continua, sempre a Vicopisano, il 5 agosto, alle 19:30, al Circolo L'Ortaccio, con Come angeli dal cielo, performance teatrale a cura della Compagnia Silence teatro. Alle 21:30 del 5 agosto ci si sposta alla Certosa di Calci per ascoltare Musica dorata, concerto di musica da camera con musiche di Rachmaninoff, Villa-Lobos, Rota e Piazzolla. Due gli spettacoli in programma il 6 agosto, alle 19:30, alla Certosa di Calci, Suggestioni barocche, performance teatrale a cura di Silence Teatro, alle 21:30, a Palazzo Pretorio a Vicopisano, Cavalleria Rusticana, opera di Mascagni a cura della Compagnia FuoriOpera. Il 7 agosto, alla Certosa di Calci, andrà in scena, alle 21:30, Orfeo ed Euridice, opera di Gluck, a cura di FuoriOpera, e, infine, l'8 agosto, alle 7:30 partenza da Vicopisano e camminata lungo il Rio Grande, alle 21:00, a Palazzo Pretorio a Vicopisano sarà la volta di Prese d'Aria, spettacolo con cenetta sotto le stelle e sotto la Rocca del Brunelleschi, con la musica di LeDueDiNotte.

Gli spettacoli sono tutti a ingresso gratuito e all'aperto, nel rispetto della normativa anti Covid (dal 6 agosto sarà necessario essere muniti di Green pass) e con prenotazione obbligatoria a questo link: https://verrucart.eventbrite.com. Per seguire tutti gli aggiornamenti, per avere maggiori informazioni sulle iniziative, su come arrivare e tanti altri consigli, anche d'ascolto o, ad esempio, per la camminata e per la cena di giovedì 8 agosto, è possibile seguire la pagina Facebook e Instagram di Verruca Art Festival, le pagine Facebook dei Comuni di Calci e di Vicopisano e i due siti istituzionali dei Comuni.