Vicopisano: bonus idrico integrativo e 'Pacchetto Scuola' in scadenza

Il Bonus Idrico viene concesso sotto forma di rimborso tariffario ai nuclei familiari fragili dal punto di vista sociale ed economico, residenti nel Comune di Vicopisano, che versano in condizioni socio-economiche disagiate. I richiedenti saranno collocati in una graduatoria che verrà redatta secondo l’ISEE del nucleo familiare 2021, approvata dal Comune stesso. Tutte le informazioni nel testo del bando sul sito del Comune. La domanda può essere presentata solo online.

Solo in caso di utenze indirette (aggregate o condominiali), qualora il richiedente non riceva direttamente la bolletta, dovrà essere compilato, e caricato, anche l'allegato “B”, relativo all'attestazione dell'Amministratore di condominio o dell'intestatario dell'utenza circa la spesa annua (anno 2020) a carico del richiedente e dell'avvenuto pagamento.

Il contributo individuale denominato 'Pacchetto Scuola', invece, deve essere richiesto entro le ore 13 del 31 maggio. E' destinato a studenti e studentesse residenti nel Comune di Vicopisano, di età non superiore a 20 anni, iscritti per l'anno scolastico 2021/22 a una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali o a un percorso di istruzione e formazione professionale (IeFP) in una scuola secondaria di secondo grado o in una agenzia formativa accreditata. Gli studenti devono appartenere a nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.748,78 Euro. I requisiti relativi all’età non si applicano agli studenti con disabilità. Inoltre l'importo è unico per ogni ordine di scuola e classe di corso.

La domanda, anche in questo caso, può essere presentata solo online. Per informazioni o per eventuale assistenza nella compilazione delle domande è possibile contattare l'Ufficio Scuola e Sociale del Comune: 050/796552-04, ponziani@comune.vicopisano.pi. it e giuntini@comune.vicopisano.pi. it.