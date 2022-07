Torna la sfida ai fornelli di 'Vip Preparo Io'

Dop tre anni torna 'Vip Preparo Io', la sfida ai fornelli che decreterà il nuovo Masterchef del Litorale Pisano, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Sib Confcommercio Pisa. La competizione gastronomica goliardica e all'insegna della solidarietà che vede sfidarsi nomi illustri della politica, dello sport e della cultura va in scena mercoledì 13 luglio alle 20 all'Osteria Tirrenia, al numero 157 di viale del Tirreno.

La settima edizione della manifestazione vedrà sfidarsi Simone Calori ex giocatore del Pisa, tra gli artefici della promozione in Serie B della squadra allenata da Piero Braglia nel 2007 e ora allenatore del Terranuova Traiana, neopromosso in Serie D, Giovanni Pasqualino, consigliere comunale del Comune di Pisa dal 2018, e Gianluca Russo, giovane medico emergente e igienista dentale presso la San Rossore Dental Unit di Pisa.

A decidere le sorti della competizione sarà la giuria composta da Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Paolo Pesciatini, Giovanna Bonanno e Veronica Poli, rispettivamente assessori al Commercio, alla Sicurezza e alle Politiche Sociali del Comune di Pisa, i consiglieri comunali Marco Biondi e Alessandro Bargagna, Luca Ravagni, presidente ConfLitorale Confcommercio Pisa, il professor Francesco Menichetti della Casa di Cura San Rossore, l'avvocato Alberto Giovannelli, il presidente di Tirrenica Mobilità Gabriele Vannucci, lo chef Bruno Benvenuti e i giornalisti Roberta Galli, Ilaria Vallerini e Antonio Tognoli.

Ogni concorrente avrà a disposizione tre pacchi spesa con diversi ingredienti e dovrà cimentarsi nella preparazione di un antipasto e di un primo o un secondo piatto. I voti della giuria decreteranno il vincitore. "Dopo i due anni di stop a causa della pandemia siamo felici di tornare a vivere un evento che permette di trascorrere una serata in compagnia e allegria che coinvolge personaggi della politica, del giornalismo, dello sport e dell'imprenditoria, che per una serata giocheranno con ruolo inedito e ironico” il commento del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, per l'occasione tra i membri della giuria. Un evento che valorizza il territorio e allo stesso tempo unisce sano divertimento, voglia di stare insieme e permette di riavvicinarci a quella socialità che tanto ci è mancata in questi due anni", dice il presidente del Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani.