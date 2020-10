Visita guidata alla Certosa di Calci con DiscoveryPisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

DiscoveryPisa presenta la vista guidata alla Certosa di Calci Che era un monastero benedettino, fondato nel 1366. Questo è un luogo magico e meraviglioso, pieno di storia, arte e scienza. Per questo che ne abbiamo fatto la meta di uno dei nostri Tour, come molti di voi spesso ci scrivono, la Certosa di Calci merita davvero di essere scoperta. Siamo felici di annunciare che il Tour della Certosa di Calci è entrato a far parte ufficialmente della nostra offerta e sarà un appuntamento fisso per tutta la stagione ;) Per prenotare il vostro tour basta andare sul Siamo felici di annunciare che il Tour della Certosa di Calci è entrato a far parte ufficialmente della nostra offerta e sarà un appuntamento fisso per tutta la stagione ;) Per prenotare il vostro tour basta andare sul nostro sito www.discoverypisa.com Tutte le domeniche alle 11.30. Prezzi da 10€/persona.

