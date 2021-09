Proseguono gli appuntamenti alla riscoperta di Pisa: visite gratuite fino a dicembre

Proseguono gli appuntamenti di 'RiscopriAmo Pisa', il ciclo di 70 visite guidate rivolto ai cittadini per far scoprire loro le bellezze e la storia della città. Sono tre le iniziative ancora in programma per il mese di settembre: sabato 18, alle ore 18.00 con partenza da piazza del Duomo 7 'Pisa, le sue imprese nel Mediterraneo e la cattura di una regina'; domenica 26, alle 18.00 con partenza da piazza XX Settembre, 'Poeti e scrittori a Pisa'; lunedì 27, alle 18.00 con partenza da Viale delle Piagge 1 'Pisa e i suoi ponti. Il fiume Arno racconta la sua storia'.

"'RiscopriAmo Pisa' - dichiara l’assessore al Turismo, Paolo Pesciatini - ha come obiettivo quello di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, storico, paesaggistico e culturale di Pisa attraverso la creazione di itinerari tematici che accompagnino gruppi di residenti alla scoperta delle bellezze della città. Appuntamenti che favoriscono, oltre a momenti di socialità, la riscoperta della storia e dei luoghi di Pisa accrescendo il senso di appartenenza tra i residenti. Gli appuntamenti andati in scena fino ad oggi hanno avuto tutti un grande successo, con una massiccia partecipazione che testimonia il forte legame che unisce i pisani alla città. Il ciclo di iniziative proseguirà fino alla fine di dicembre e prevede, per le prossime settimane, un programma di proposte specifiche per famiglie e piccoli visitatori che si concentreranno in particolare sul rapporto tra Pisa e l’acqua: un elemento, quest’ultimo, che da sempre gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo della città, a questo proposito ringrazio sia Acque Spa che le guide turistiche cittadine, le quali, anche in questa occasione, svolgono con la loro professionalità un ruolo fondamentale nella diffusione della conoscenza del nostro patrimonio identitario".

Le passeggiate, della durata massima di due ore, sono tutte gratuite e si svolgeranno fino a tutto il mese di dicembre. Ogni passeggiata può avere al massimo 25 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Informazioni e prenotazioni sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e tramite l’ufficio delle informazioni turistiche di piazza Duomo (050 550100).