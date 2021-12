Vitesco e dipendenti donano 15mila euro per una borsa di studio

Vitesco Technologies Italy, assieme al proprio Cral Aziendale, ha deciso anche quest’anno di sostenere un’attività benefica in occasione feste di Natale. A questo scopo, a nome dei dipendenti, è stata fatta una donazione di 15mila euro alla fondazione senza scopo di lucro 'Il Bene' per finanziare una Borsa di Studio sull’Amiloidosi in memoria del collega Alessandro Spallazzi, prematuramente scomparso.

L’istituzione della borsa di studio è stata ufficializzata ieri nel corso di un incontro nella sede di Vitesco Technologies Italy a cui hanno partecipato: Nicoletta Menocci, moglie di Alessandro Spallazzi; il professor Fabrizio Salvi, direttore scientifico della Fondazione “Il Bene” e dirigente di Neurologia dell’Ospedale Bellaria di Bologna; Riccardo Toncelli, amministratore delegato Vitesco Technologies Italy; Laura Lembi, direttore del Personale VT Italy; Marco Mibelli, presidente del Cral VT Italy.