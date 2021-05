Si avvicina il 'Volterra Comics and Fantasy'

La novità del 2021 volterrana si chiama 'Volterra Comics and Fantasy': un nuovo contenitore nuovo, pensato per mettere insieme una normale festa Comics con un importante Film Festival, il tutto in un formato compatibile con le misure di sicurezza e dimensionato per la pandemia.

"Abbiamo lanciato il primo Film Festival di Volterra, basato sul filone del Fantasy", spiega Paolo Bartali, segretario e direttore di progetto per l'associazione Etruria Pro, "con nostra grande sorpresa abbiamo raccolto una grande risposta in termini di partecipazione: ci sono arrivati più di 1500 cortometraggi da tutto il mondo, da 91 stati, inclusi paesi dell'Asia e dell'Australia. Il compito dei nostri giudici sarà adesso quello di scegliere il vincitore, al quale andrà un premio in alabastro di Volterra".

L'iniziativa prevederà anche l'arrivo in città di cosplayers, persone mascherate da personaggi di film e serie, ai quali saranno dedicati momenti per i fotoshooting nonché una gara, per stabilire la miglior interpretazione. Altra novità sarà data dalla giornata, il sabato 12 giugno, dedicata al k-pop, ovvero all'hip pop coreano, con esibizioni al Teatro Persio Flacco. "Un genere molto seguito dai giovanissimi che vogliamo portare anche nella città etrusca. Vogliamo valorizzare Volterra tramite un evento che parli di un mondo del quale può essere protagonista - chiude Bartali - un mondo di Fantasia che apra mente e cuore a grandi e piccini".