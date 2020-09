Walking life - Francigena toscana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

WALKING-LIFE progetto sportivo di 10 mesi di allenamento camminata in centro Città a Pisa, organizza escursioni e trekking domenicali. da settemmbre 2020 a Maggio 2021 la III Domenica del mese è dedicata alla FRANCIGENA TOSCANA, tappe alla scoperta del nostro meraviglio territorio. Da Canterbury a Roma, la Via Francigena è uno dei più importanti itinerari storici dell’Europa medievale, tornato a nuova vita nell’ultimo decennio. Lungo le vie romane, attraverso foreste e passi di montagna, questo percorso conduceva – e conduce nuovamente oggi – dal Nord del continente fino alle porte della basilica di San Pietro. Dopo aver oltrepassato Francia e Svizzera, la Francigena italiana di oggi, ricalcata sulle tracce del viaggio compiuto dall’arcivescovo Sigerico nel 990, attraversa la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia, l’Emilia Romagna e un lungo tratto toscano. DOMENICA 20 SETTEMBRE Tappa 24 – Da Aulla a Sarzana. La tappa si svolge in gran parte su sentiero, è impegnativa e molto bella, e ci regala il primo panorama sul mare.Interessanti le atmosfere degli antichi villaggi lungo il cammino, la visita dei ruderi del Castello della Brina e della bella cittadina di Sarzana. ogni info su https://www.walking-life.com/2020/08/14/20-settembre-2020/ o chiama 3493888809. MASSIMO 15 PARTECIPANTI