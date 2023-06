Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Giovedì 15 Giugno 2023, alle ore 21:00, in diretta sulla pagina Facebook e sul canale youtube di Jules Verne NGO andrà in onda il webinar “I MESTIERI DELLA PAROLA”. Tre professionisti della provincia di Pisa, che usano la parola per svolgere il proprio mestiere e affidano ad essa la propria credibilità, si trovano poi a usarla anche in una dimensione diversa, o complementare, rispetto a quella strettamente legata al lavoro. Chiara Cini, giornalista televisiva dell’emittente pisana Canale 50, è, contemporaneamente, ormai un'affermata scrittrice, per bambini ma non solo, spaziando attraverso numerosi filoni narrativi. Marzio Matteoli, medico “alternativo”, agopuntore e omeopata, è, contemporaneamente, un artista per diletto e uno dei massimi esperti italiani dell’improvvisazione poetica in ottava rima. Carlo Raffaelli, grafico pubblicitario e formatore, in generale esperto di comunicazione, è, contemporaneamente, un saggista che ha prodotto testi sulla musica, sulla politica, sul public speaking. L’incontro, moderato dal giornalista Andrea Pannocchia e introdotto da Diletta Brazzale per Jules Verne, metterà dunque a confronto alcuni modi di usare la parola: per vivere, ma anche per intrattenere, per insegnare, per evadere, per riappropriarsi di radici. Jules Verne NGO è un’associazione giovanile toscana che ha come scopo quello di promuovere la Cultura scientifica, in particolar modo la Data Science. Jules Verne NGO ha come scopo di unire il mondo scientifico, che spazia da Machine Learning e Data Analytics ai Big Data, a quello umanistico che sono (apparentemente) molto distanti tra loro. Il webinar è realizzato all’interno del progetto ANG in Radio NarrAzioni finanziato dall’Agenzia Italiana per la Gioventù. Link per seguire il webinar: Facebook: https://www.facebook.com/events/1716523712136796/?ref=newsfeed Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=B1_ICnZ_R8c L’evento è gratuito, per seguire il webinar basterà collegarsi sulla Pagina Facebook o sul canale Youtube di Jules Verne NGO. Per info: julesvernengo@gmail.com www.julesvernengo.com