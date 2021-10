Benessere a tavola, i cinque consigli per un'alimentazione sana

Sempre più persone stanno attente alla propria alimentazione. A svelarlo una ricerca congiunta Kellogg-Ipsos condotta su un campione di 1.000 persone nella fascia di età compresa tra i 18 e i 60 anni, secondo la quale, nel periodo post Covid, un italiano su due ha mostrato più attenzione nella scelta degli alimenti consumati a tavola. La ricerca è stata condotta nell'ambito di "Primissimo Punto", un'iniziativa di Kellogg che punta a sensibilizzare i consumatori sull'importanza del binomio alimentazione sana e adeguata attività fisica per il benessere fisico e psicologico.

La colazione, emerge nella ricerca, è un pasto fondamentale per quasi tutti gli italiani, con il 97% di loro che non vi rinuncia dedicandole maggior tempo. Essenziale anche l'esercizio fisico: il 90% degli intervistati ha infatti affermato di fare attività fisica e il 74% ha dichiarato di aver continuato o aumentato il livello di attività fisica dopo il lockdown, motivato proprio dal voler recuperare il proprio peso forma dopo la sedentarietà forzata (30%) e il conseguente aumento di peso (26%), oppure incentivato dal maggior tempo a disposizione (27%).

Kellogg, nell'ambito di Primissimo Punto, ha collaborato anche con la dottoressa Manuela Mapelli, autorevole specialista in scienze dell'alimentazione, per promuovere il benessere fisico e psicologico. Ecco 5 consigli della nutrizionista per raggiungere il benessere olistico e seguire un'alimentazione sana.

1. L'importanza della prima colazione

"La colazione è un pasto fondamentale che non deve essere mai saltato poiché assicura l'apporto di energia e nutrienti essenziali per cominciare bene la giornata. Prova una opzione di colazione bilanciata e completa con yogurt naturale, cereali, frutta fresca e mandorle".

2. La corretta alimentazione inizia al supermercato

"Quello della spesa è un momento molto importante che determina l'andamento di una dieta e delle abitudini salutari. È fondamentale preparare una lista con i cibi veramente necessari, partendo sempre da cibi plant-based come frutta, verdura, legumi e cereali. Utile è non andare affamati al supermercato, si rischierà di comprare il superfluo".

3. Fai attività fisica

"Uno stile di vita attivo è fondamentale per il tuo benessere fisico e psicologico. Fai l'attività fisica che più ti piace o pratica uno sport".

4. Fai uno spuntino

"Fare uno spuntino a metà mattina e metà pomeriggio è una buona abitudine. Ti aiuterà a non arrivare troppo affamato al pasto successivo e a distribuire meglio le energie durante la giornata. Via libera a combinazioni di frutta, barrette ai cereali, frutta secca, yogurt".

5. Mangia con allegria e calma

"Porta in tavola i colori, così facendo la dieta quotidiana non sarà noiosa e ogni giorno varia le pietanze. Inoltre, è bene mangiare con calma e masticare bene il cibo: alleggerisci la digestione e ti assicuri un maggior senso di sazietà".