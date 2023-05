Fragole: proprietà, benefici e controindicazioni

Il frutto simbolo della primavera è senza dubbio la fragola, utilizzata in cucina in svariate ricette. Le fragole sono ricche di proprietà benefiche per l'organismo, ma, talvolta, possono presentare anche delle controindicazioni. Vediamo tutto ciò che serve sapere.

Proprietà

Le fragole sono ricche di proprietà benefiche e curative e si caratterizzano per un basso contenuto calorico (100 g di fragole contengono circa 27 calorie) ed un alto apporto di acqua (90%), fibre, flavonoidi e zuccheri semplici (fruttosio), contraddistinguendosi inoltre per la presenza di magnesio, potassio e vitamina C. È stato calcolato che 8 fragole possono contenere più vitamina C di una sola arancia, arrivando ad essere considerate il loro sostituto estivo. Costituite in gran parte da acqua, idratano le cellule del nostro organismo e, grazie al basso potere calorico, aumentano il senso di sazietà senza apporto di grassi. In particolare:

grazie all'altissima percentuale di acqua, le fragole hanno potere diuretico e depurativo, contrastando la ritenzione idrica e la cellulite. Inoltre, la presenza di potassio svolge una funzione anti ritenzione;

le fragole sono ricche di potassio e manganese e hanno un'alta concentrazione di acido folico ed acido ascorbico, grazie alla presenza della vitamina C. Proprio per questo, le fragole possono vantare proprietà antiaging, anticancerose, antiossidanti, antinfiammatorie ed antivirali.

l'alta presenza di vitamina C, utile alla produzione di collagene, ci aiuta a rimanere giovani e combatte le rughe e i segni dell'invecchiamento.

le fragole hanno anche un alto contenuto di fosforo, che rafforza denti e memoria.

Controindicazioni

Queste le principali controindicazioni delle fragole: