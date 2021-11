Frutta e verdura di novembre, i prodotti di stagione

La stagione autunnale, con il mese di novembre, è entrata ormai nel vivo. In questo periodo dell'anno, con l'abbassamento delle temperature, è necessario assumere il giusto quantitativo di vitamine, in particolare quelle presenti nella frutta e nella verdura. Questi alimenti devono essere consumati con regolarità seguendo la stagionalità: i prodotti consumati nel corso della loro naturale stagione di maturazione hanno infatti delle proprietà nutritive superiori rispetto a quelle maturate al di fuori della loro stagione.

La frutta di stagione a novembre

Arance, clementine e mandarini

Le arance, così come anche le clementine e i mandarini, sono ricche di vitamina C, fondamentale nel periodo invernale per aumentare le difese immunitarie.

Bergamotto

Il bergamotto, molto efficace se assunto sotto forma di infuso per regolare il transito intestinale, è un agrume di origine calabrese con un alto contenuto di vitamina C.

Castagne

Ricche di glucidi complessi e con un basso indice glicemico, le castagne sono una buona fonte di ferro e potassio.

Cedro

Il cedro, agrume ricco di vitamina C, è perfetto per rinforzare le difese immunitarie e affrontare i malanni di stagione.

Kiwi

Il kiwi è il frutto di novembre in assoluto più ricco di vitamina C: basta mangiarne 2 per coprire il fabbisogno quotidiano di un adulto.

Limone

Anche il limone è un agrume ricco di vitamina C e antiossidanti e dalle molteplici virtù. La vitamina C, però, è sensibile al calore: per un apporto ottimale è sempre meglio evitarne la cottura.

Mela

La maggior parte delle fibre, dei nutrienti e delle proprietà della mela sono contenute nella buccia: meglio quindi scegliere di consumare solo mele biologiche, in quanto prive di pesticidi e sostanze chimiche.

Melograno

Il melograno ed il suo succo sono ricchissimi di antiossidanti, in quantità persino maggiori al tè verde e al vino rosso.

Kaki

Il kaki è un frutto ricco di fibre e carotenoidi, dalle proprietà antiossidanti.

Pera autunnale

Le pere autunnali, come la Kaiser, la Conference o l'Abate, sono ricche di proprietà antiossidanti, contenute nella buccia. Anche in questo caso, quindi, è meglio scegliere solo quelle derivanti da agricoltura biologica.

La verdura di novembre

Broccolo

Il broccolo è ricco di glucosinolati, sostanze che svolgono un ruolo protettivo contro il cancro aiutando inoltre il fegato ad eliminare le tossine.

Cardo

Il cardo è una pianta ricca di silimarina, sostanza che protegge il fegato inibendo la penetrazione delle tossine nelle cellule epatiche.

Cavolfiore e cavolo cappuccio

Il cavolfiore e il cavolo cappuccio, così come il broccolo, sono verdure crucifere ricche di glucosinolati. Il cavolo cappuccio costituisce inoltre anche una buona fonte di vitamina C.

Cavolo nero

Il cavolo nero, ricco di calcio, è anche una buona fonte di potassio, manganese e antiossidanti.

Cavolo rosso

Da prediligere crudo, il cavolo rosso è ricco di potassio, fosforo, vitamina K e cianidina, un antiossidante responsabile della sua pigmentazione viola.

Finocchio

Il finocchio, ricco di fibre e con pochissime calorie, costituisce una buona fonte di vitamina B9 e di potassio, oltre ad avere proprietà sgonfianti, digestive e depurative.

Indivia

L'indivia è una verdura stagionale ricca di acido cicorico, dalle proprietà antiossidanti, vitamina A, B9 e K.

Lattuga

La lattuga a costa lunga e l'insalata iceberg sono verdure ricche di antiossidanti e carotenoidi, che vengono assorbiti al meglio se accompagnati da una fonte di grassi, come l'olio d'oliva.

Porro

Il porro è ricco di fibre e potassio.

Radicchio rosso

Il radicchio è ricco di antiossidanti e una buona fonte di vitamina K.

Topinambur

Ottima fonte di potassio, iIl topinambur è ricco anche di inulina, che favorisce lo sviluppo e l'equilibrio della flora intestinale.

Zucca

La zucca è ricca di carotenoidi, antiossidanti molto utili per la prevenzione di numerose malattie.