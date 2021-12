Pompelmo: proprietà, benefici e controindicazioni

Il pompelmo è un agrume tipico di questo periodo dell'anno, ideale per essere consumato all'interno di diete bilanciate e dimagranti. Ricco di proprietà benefiche per l'organismo grazie alla presenza al suo interno di un'ampia gamma di sali minerali come magnesio, potassio, rame, calcio e ferro, viene consumato soprattutto sotto forma di succo.

Pompelmo: le proprietà

Il pompelmo è un frutto dotato di numerose proprietà benefiche: oltre ad essere ricco di minerali, possiede infatti anche numerose vitamine dei gruppi A, C, e B ed ha accertate proprietà antitumorali. Questo agrume ed il suo succo sono inoltre in grado di favorire l'eliminazione degli accumuli di grasso in eccesso e di stimolare la digestione e la diuresi grazie alle fibre contenute al loro interno.

Pompelmo e farmaci: le controindicazioni

Il pompelmo deve essere tuttavia consumato con attenzione, soprattutto se si seguono delle terapie farmacologiche. Questo frutto, a causa della presenza al suo interno della naringina, può infatti causare un più lento smaltimento dei farmaci, provocando, di conseguenza, una loro permanenza eccessiva nell'organismo. Proprio per questo motivo i casi di sovradosaggio a seguito dell'assunzione concomitante di pompelmo e farmaci sono frequenti ed è necessario consultare il proprio medico curante per prevenire possibili conseguenze negative.

Tra i farmaci che potrebbero non funzionare in caso di assunzione di pompelmo provocando talvolta addirittura un incremento degli effetti collaterali ci sono statine, agenti immunosoppressori, anti-ritmici e antibiotici.

Semi di pompelmo: effetti benefici

Non solo polpa e succo, ma anche i semi del pompelmo svolgono un aiuto prezioso nel mantenimento della salute grazie al loro potere antiossidante e antinfiammatorio, contribuendo inoltre ad incrementare la naturale azione antibatterica dell'organismo e svolgendo un'azione antiallergica. In commercio sono disponibili i loro estratti, che possono essere consumati in tutta comodità in diverse occasioni. Questi sono perfetti per combattere mal di gola, raffreddore, otite, cistite, colite, stomatite e acne. L'estratto di semi è inoltre un ottimo rimedio da associare all'azione dei prodotti detergenti per l'igiene intima: grazie alla sua azione antinfiammatoria è infatti in grado di lenire rossori, pruriti e fastidi genitali.

Ricette con il pompelmo

Il pompelmo può essere utilizzato in svariate ricette per accompagnare piatti a base di pesce leggero come merluzzo, sogliola e cernia e per preparare insalatone e centrifugati. Inoltre può essere essere consumato anche nella sua versione alcolica, come nel caso del Sea Breeze, cocktail classico di facile preparazione: basterà mixare in un tumbler grande 1 parte di Vodka, 1 parte e 1/2 di succo di mirtilli rossi, 1 parte e 1/2 di succo di pompelmo e 5 cubetti di ghiaccio tritato, mescolare energicamente e decorare con una fettina di limone o di lime.