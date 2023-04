Come pulire le cozze in modo semplice e veloce

Le cozze sono ottime da gustare sia crude che cotte, ma molti di noi si scoraggiano nell'acquistarle poiché sono difficile da pulire. Un passaggio, questo, che richiede pazienza e tempo a disposizione, ma, in realtà, esiste un trucco per farlo in modo semplice e veloce: vediamo quale.

Come pulire le cozze

Per pulire le cozze rapidamente basta un po' di sale grosso e un sacchetto di plastica per alimenti: ncrostazioni e alghe saranno rimosse grazie allo sfregamento del sale sulle valve. In totale avrete bisogno di non più di 5 minuti. Ecco i passaggi da seguire: