Spreco alimentare, come ridurlo in dieci mosse

Lo scorso 5 febbraio si è tenuta la Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare. Per l'occasione la Phenix, startup Tech For Good, ha presentato dieci consigli per ridurre gli sprechi in cucina: secondo la Fao, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, gli italiani sprecano infatti 65 kg di cibo all'anno, molto più della media europea.

1 Lista della spesa intelligente

Prima di recarsi a fare la spesa è opportuno stilare una lista in cui annotare cosa effettivamente è necessario acquistare, comprando solamente ciò che sapete di poter consumare nel breve periodo.

2 Attenzione alla data di scadenza

La dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" non significa buttare via tutto al sopraggiungere del giorno indicato, ma solo che quell'alimento, da quella data, inizierà a perdere progressivamente le proprietà organolettiche (gusto, profumo, etc).

3 Check-up del frigo

Periodicamente è necessario fare un check-up del frigorifero, controllandone guarnizioni ed efficienza. La temperatura interna deve sempre rimanere tra 1° e 5°: solo così gli alimenti potranno essere conservati a dovere senza andare a male prima del tempo.

4 Parola d'ordine: rotazione

Così come avviene nei supermercati, cercate di disporre gli alimenti sui ripiani secondo la propria data di scadenza, lasciando davanti quelli che devono essere consumati prima.

5 Il bis consapevole

Le pietanze è meglio che avanzino in teglia o in pentola e non nel piatto: così facendo sarà più facile ed igienico riscaldarle e consumarle in un secondo momento.

6 Cucina gli avanzi

Gli avanzi, prima di essere gettati, possono essere utilizzati per realizzare nuovi piatti con nuove ricette.

7 Non è mai troppo poco

Se un prodotto è presente in piccole quantità, potere farlo diventare l'ingrediente di una ricetta più articolata: se ad esempio le verdure non bastano per i contorni, potete utilizzarle per farle diventare il ripieno di una torta rustica o il condimento di una pasta asciutta.

8 Regala il cibo

Nel caso in cui abbiate in dispensa un alimento che proprio non mangiate, regalatelo ad amici, parenti, vicini o a qualche ente caritatevole, così da ridurre lo spreco.

9 Brutto ma buono

Non buttate via il cibo troppo maturo o ammaccato: può essere usato per fare dolci, frullati o zuppe.

10 Al ristorante

Al ristorante, al termine di un pranzo o di una cena, chiedere la doggy bag per portare a casa ciò che è avanzato. L'intento è quello di coinvolgere il maggior numero di persone, informandole sul tema e sensibilizzandole. Per questo Phenix lancia una call to action che invita la community a raccontare e condividere sui social le proprie azioni contro lo spreco alimentare, accompagnate dall'hashtag #IoSprecoMeno.