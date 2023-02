Sanremo, i cocktail ispirati alle canzoni del Festival: la drinklist da gustare

"Sanremology". Così si chiama la prima drinklist creata da un gruppo di esperti bartender per celebrare attraverso dieci gustosi e variegati cocktail le più iconiche canzoni che hanno fatto la storia vincendo la kermesse ligure. "Il Festival di Sanremo è stato ed è tuttora uno degli eventi più importanti per la socialità in Italia. Ogni anno, infatti, questo evento riunisce milioni di persone, famiglie e gruppi d'ascolto per seguire le esibizioni dei cantanti e divertirsi e per celebrare la cultura e la tradizione musicale italiana – afferma Riccardo Campagna, Spirit Advocate di Mavolo Beverages (Mavolo.it), azienda che importa e distribuisce distillati, spirits e champagne – Cosa c'è di meglio di farlo abbinandoci un cocktail e creando così un'esperienza ancora più coinvolgente e conviviale: la musica, infatti, ha il potere di influire sulle emozioni e sulla percezione del gusto, rendendo l'esperienza di sorseggiare un drink ancora più intensa e piacevole".

Vediamo le ricette dei dieci drink da gustare di fronte alla tv durante le serate del Festival di Sanremo.

Spicy Thrill: "Brividi" – Mahmood & Blanco

Spicy Thrill

5 cl Tequila Don Ramón Punta Diamante Reposado infusa al peperoncino;

5 cl succo di lime;

1 cl sciroppo d'agave.

Blue Lagoon: "Nel blu dipinto di blu" – Domenico Modugno

Blue Lagoon

4 cl Vodka Tom of Finland;

2 cl Blue Curaçao;

2 cl Succo di Limone;

1 cl Sciroppo di Zucchero.

Angelo Azzurro: "Angelo" – Francesco Renga

Angelo Azzurro

4 cl Gin Pink47;

2 cl Triple Sec;

1 cl Blue Curaçao;

1 cl Succo di Limone.

A Moment of Silence: "Zitti e Buoni" – Maneskin

A Moment of Silence

4,5 cl Rye Whiskey;

3 cl Liquore all'albicocca;

1,5 cl Amaro alle erbe;

1,5 cl Angostura;

0,7 cl Brandy;

0,5 cl Red Bitter.

Moneymaker: "Soldi" – Mahmood

Money Maker

2 cl Liquore al melone verde;

1 cl Vodka alla pera;

2 cl Succo di Limone.

Old Fashioned: "Non ho l'età" – Gigliola Cinquetti

Old Fashioned

4,5 cl Wilcox Bourbon;

2 gocce di Angostura;

1 zolletta di zucchero;

1 spruzzata di Soda.

Monkey Gland: "Occidentali's Karma" – Francesco Gabbani

Monkey Gland

5 cl Mayfair Gin;

3 cl Succo d'arancia;

2 gocce di granatina;

2 gocce d'assenzio.

Rose Cocktail: "Ti regalerò una rosa" – Simone Cristicchi

Rose Cocktail

6 cl Not Another Vermouth;

1,5 cl Kirsch;

2 gocce di sciroppo alla fragola.

Hellfire: "Non è l'inferno" – Emma

Hellfire

3 cl Rum Hell or High Water Spiced;

3 cl Birra allo zenzero;

2 gocce di salsa di tabasco.

Red Sunset: "Luce (Tramonti a Nord-Est)" – Elisa

Red Sunset

6 cl Succo d'ananas;

6 cl Succo d'arancia;

6 cl Succo di pesca.

Menta.