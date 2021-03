Stampi da forno in silicone, i rischi per la salute: i possibili effetti nocivi

In cucina, sempre più spesso, vengono utilizzati utensili realizzati in silicone alimentare, come nel caso, ad esempio, degli stampi da forno. Questo materiale viene spesso preferito alla carta e all'alluminio in quanto riutilizzabile, ma, talvolta, può avere degli effetti nocivi sulla salute. Vediamo nel dettaglio.

Il test di Altroconsumo

Altroconsumo, nel 2007, ha eseguito un test su 19 stampi da forno in silicone. Questi sono stati sottoposti ad una temperatura di 200°C per verificare la presenza di eventuali migrazioni di sostanze dal silicone agli alimenti o un'eventuale perdita di peso da parte dello stampo stesso. In 16 degli stampi si è verificata una migrazione di sostanze dal silicone agli alimenti durante la prima cottura, mentre alla terza cottura tutti gli stampi non rilasciavano più sostanze. Soltanto 3 stampi su 19 non hanno invece raggiunto l'idoneità nella prova del peso.

Silicone alimentare, come ridurre i rischi

Oggi, rispetto al passato, la sicurezza degli stampi in silicone è aumentata e molte aziende sottopongono i loro prodotti ad alte temperature prima di essere messi sul mercato, così da eliminare ogni sostanza volatile che possa contaminare gli alimenti.

In ogni caso, per ridurre ulteriormente i rischi, è consigliabile adottare alcune precauzioni, come: