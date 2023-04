Succo di limone: benefici, controindicazioni ed effetti collaterali

Il succo di limone è perfetto per dare un po' di refrigerio all'organismo durante la stagione primaverile ed estiva ed è ricco di proprietà benefiche grazie alle proprietà antiossidanti dell'acido citrico. Contiene inoltre notevoli quantità di vitamina C (100 grammi apportano più del 100% della dose quotidiana) ed è un valido alleato delle nostre difese immunitarie e nell'assorbimento del ferro.

Benefici

Ecco alcuni dei numerosi benefici apportati dal succo di limone:

favorisce la digestione;

stimola la funzione del fegato e dell'intestino;

usato insieme al bicarbonato, aiuta a sbiancare i denti;

lenisce scottature e punture d'insetti;

antisettico, funziona bene come disinfettante di primo intervento;

lenitivo per i piedi, se usato per pediluvi;

sulla pelle, ottimo come antiacne, anti eczema e contro le macchie "dell’età".

Tra l'altro, secondo alcuni studi scientifici americani, il limone sarebbe un ottimo supporto per l'eliminazione dei calcoli renali e si ritiene abbia effetti positivi anche sul controllo della pressione e coagulazione sanguigna.

Controindicazioni ed effetti collaterali

Esistono alcuni falsi miti che limiterebbero l'uso del succo di limone, come ad esempio:

il succo di limone irriterebbe lo stomaco: il succo di limone acido viene trasformato dai succhi gastrici in un composto diverso con proprietà opposte, alcalinizzanti.;

no, anzi, se assunto al mattino a digiuno stimola l'intestino in quanto ne riattiva i movimenti dopo il riposo notturno.

Il succo di limone puro, se utilizzato troppo spesso o in quantità eccessive, può tuttavia rovinare lo smalto dei denti e risultare irritante anche per la mucosa orale. Ad esempio, in caso di ulcere e reflusso gastroesofageo sarebbe meglio sentire il parere del medico.