Zucca, proprietà e benefici dell'ortaggio simbolo di Halloween

Nelle nostre case, ad Halloween, non può mancare la zucca. Tale ortaggio, infatti, è divenuto simbolo di questa ricorrenza di origine americana ormai largamente diffusa anche nel nostro Paese. Oltre a questo forte valore iconico, la zucca ha anche numerose proprietà benefiche per il nostro organismo: vediamo quali.

Proprietà e benefici della zucca

La zucca ha un basso contenuto di calorie (26 kcal per 100 gr) ed un ridotto quantitativo di glucidi e grassi: tutte caratteristiche che fanno di questo ortaggio un alimento consigliato sia per i diabetici sia per coloro che seguono diete ipocaloriche. Ecco, nel dettaglio, tutte le sue proprietà benefiche:

La zucca, come tutti gli ortaggi di colore arancione, è ricca di beta-carotene, una sostanza che l'organismo utilizza per la produzione di vitamina A, utile per la salute di pelle, mucose e vista. Questa sostanza ha inoltre un notevole potere antiossidante , che limita la formazione di radicali liberi e aiuta anche nella prevenzione dei tumori.

Al suo interno contiene inoltre molti altri minerali e vitamine, tra cui calcio, potassio, sodio, magnesio, fosforo e vitamine C ed E. Il potassio aiuta a mantenere un corretto equilibrio idrico dell'organismo e delle mucose, mentre la vitamina C aiuta la guarigione delle ferite, attenua i dolori articolari, riduce gli effetti negativi dello stress e previene malattie degenerative.

Grazie all'alta concentrazione di acqua e fibre, la zucca aiuta a migliorare il transito intestinale, combatte la stitichezza, riequilibra la flora, ha ottime proprietà diuretiche e contrasta la ritenzione dei liquidi.

La zucca è ricca anche di Omega-3, un grasso buono che aiuta a ridurre il colesterolo del sangue, ad abbassare la pressione sanguigna e a migliorare la circolazione, evitando quindi l'insorgere di ictus, infarti e altre malattie cardiovascolari.

I sali minerali di cui è ricca la zucca hanno proprietà in grado di agire anche sull'umore: il magnesio, ad esempio, è un rilassante muscolare naturale che apporta benefici psico-fisici immediati, mentre il triptofano contenuto nella sua polpa è un amminoacido che contribuisce alla produzione della serotonina (l'ormone del buonumore), che regola il ciclo sonno/veglia, il senso di fame/sazietà e il tono dell'umore, risultando quindi utile contro insonnia e depressione.

La zucca ha inoltre proprietà nutritive, emollienti e protettive utilissime per la salute di pelle, unghie e capelli. Ingrediente perfetto per le maschere viso fai da te, la sua polpa può essere utilizzata per lenire infiammazioni della pelle, mentre le sue capacità antiossidanti la rendono ideale per mantenere le pelle giovane e levigata.

Proprietà dei semi di zucca

Numerosi benefici sono in grado di apportarli anche i semi contenuti nella zucca. Questi, infatti, sono ricchi di proteine, Omega3, zinco, magnesio e fibre risultando così efficaci nell'abbassare il colesterolo presente nel sangue e nel proteggere il cuore grazie all'alto contenuto di magnesio. Contengono inoltre cucurbitina, una sostanza che aiuta a proteggere la prostata e a contrastare patologie dell'apparato urinario sia maschile che femminile, prevenendo anche la cistite. I semi di zucca, infine, svolgono una funzione antisettica, antinfiammatoria e antivirale.