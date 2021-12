Beauty routine viso, cinque consigli per combattere i segni della stanchezza

Quelli che stiamo vivendo sono giorni di festa e spensieratezza da trascorrere in famiglia all'insegna della serenità. Malgrado questo, però, non bisogna trascurare la cura di se stessi: ecco quindi alcuni consigli beauty per mantenere luminoso il proprio viso anche durante le festività.

Esfoliazione delicata per rigenerare la pelle

Il freddo e la stanchezza possono lasciare il segno sulla nostra pelle, che può apparire disidrata e poco luminosa. Per farla tornare a splendere è necessario partire da uno scrub delicato, capace di rimuovere le cellule morte e preparare la cute per gli step successivi. Aloe vera, olio extra vergine e mandorla sono gli ingredienti maggiormente consigliati per avere una pelle morbida e priva di imperfezioni.

L'importanza della vitamina C

Per nutrire la pelle si consiglia di utilizzare un siero viso, che, grazie alla sua texture leggera e alla concentrazione elevata di principi attivi, è un vero e proprio booster per la bellezza. Particolamente consigliato è quello a base di vitamina C, che ha una funzione antiossidante e protettiva capace di proteggere dai danni dei radicali liberi e di uniformare il tono della pelle.

Il contorno occhi: prevenire borse e occhiaie

Il contorno occhi è la parte del viso che più delle altre risente dello stress e del poco riposo, in quanto qui la pelle è più sottile e presenta una minor quantità di collagene. Per ridurre borse e occhiaie si possono usare creme ed eye patches, in grado di lenire, sgonfiare e idratare. Questi patches rassodanti e antirughe possono attuare una vera e propria ristrutturazione del contorno occhi.

L'idratazione della pelle

Per avere una pelle luminosa e morbida l'idratazione svolge un ruolo fondamentale: per questo motivo occorre quindi bere almeno un litro e mezzo d'acqua lontano dai pasti. Per aiutare anche l’apparato digerente, spesso messo a dura prova durante le feste, ci si può affidare inoltre a ingredienti naturali come radice di zenzero, malva e finocchio, noti per le loro proprietà digestive, diuretiche, rilassanti e sgonfianti e perfetti alleati contro la nausea.

Un tocco in più con i mist sensoriali

Gazie agli spray naturali per il viso, come quelli a base di lavanda, oli essenziali calmanti e acque di fiori, si possono alleviare nausea e mal di testa. Molti di questi spray sensoriali sono in grado di calmare i postumi delle ore piccole e delle serate di festa.