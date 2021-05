Come applicare il blush sul viso: trucchi e consigli

Gli accorgimenti da seguire per armonizzare la forma del proprio volto in pochi passaggi

Il blush, chiamato anche fard, permette di donare al viso più calore, contribuendo allo stesso tempo a renderne più bilanciata la forma. Vediamo come applicarlo al meglio per un risultato perfetto e privo di sbavature a seconda della forma del proprio volto.

Come equilibrare la forma del viso con il fard

Viso ovale

Un viso ovale è caratterizzato da una forma più lunga che larga, con un'ampiezza maggiore in corrispondenza delle guance. Gli occhi, invece, hanno una distanza all'attaccatura dei capelli uguale a quella che separa la punta del naso ed il mento.

Per un risultato ottimale, in questo caso, basta applicare il blush sulle guance, sfumandolo poi verso le tempie con movimenti delicati verso l'esterno e verso l'alto. Se si vuole un look più naturale si consiglia di utilizzare un pennello abbastanza grande, mentre per un effetto più deciso meglio un pennello dalle dimensioni più ridotte.

Viso quadrato

Un viso quadrato si caratterizza per una forma stretta ed allungata. Per addolcirlo si consiglia di utilizzare il blush applicandolo con movimenti circolari mentre si sorride, così da individuare con più facilità la parte della guancia più sporgente, zona sulla quale sarà necessario concentrarsi maggiormente.

Viso oblungo

Un viso oblungo tende a svilupparsi più in altezza che in lunghezza ed è caratterizzato da zigomi piatti, con un'aspetto generale che risulta magro. Per tale motivo, quando si applica il fard, si dovrà cercare di riempirlo e accorciarlo visivamente, introducendo orizzontalità nelle linee.

Nella sua applicazione andrà quindi sempre seguita una linea orizzontale, partendo dal centro delle guance e sfumandolo verso le orecchie. In caso di fronte ampia, si consiglia di applicare una quantità maggiore di blush sulle guance, intensificandolo con movimenti circolari.

Viso tondo

Un viso tondo si caratterizza per avere guance piene e zigomi arrotondati, con la linea del contorno che forma un cerchio quasi perfetto. Si consiglia quindi di allungarne la forma applicando il fard con movimenti dall'alto verso il basso, partendo dai lobi ed arrivando appena sotto la parte più sporgente delle guance. Per armonizzare maggiormente i lineamenti occorre seguire un andamento obliquo nella stesura del prodotto e applicare una piccola quantità di fard anche sul mento.

I consigli in più