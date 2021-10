Bagni di Pisa aderisce al Bonus Terme governativo

Bagni di Pisa, indirizzo di Italian Hospitality Collection a San Giuliano Terme, aderisce al Bonus Terme governativo. Il Decreto ‘bonus terme è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 agosto; il voucher di 200€ per utente verrà erogato attraverso la piattaforma operativa Invitalia che sarà attiva entro fine ottobre. Il voucher prevede uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro, senza vincoli di reddito.

Nel sito web del resort www.bagnidipisa.com è possibile compilare il modulo che consente alla struttura di registrare chi ne fa domanda nel portale Invitalia, come da decreto legge, ed effettuare la prenotazione “Bonus Terme” per gli interessati. La preferenza dei servizi prenotabili è solo indicativa e potrà essere modificata successivamente. Dopo l’8 novembre i registrati riceveranno una email da parte di Bagni di Pisa con l’esito della richiesta “Bonus Terme”. I dati saranno trattati in ordine cronologico di arrivo direttamente da Invitalia. Qui il link al modulo di registrazione.