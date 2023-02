Gli errori da evitare per avere denti sani

Per avere denti sani e forti non sempre è sufficiente una corretta igiene orale. Alcune abitudini quotidiane, infatti, possono danneggiare la salute della nostra bocca: ecco quali sono gli errori assolutamente da evitare.

L'acqua e limone al mattino

Bere un bicchiere di acqua calda con il succo di un limone al mattino, appena alzati e ancora a digiuno, è per i denti un'abitudine davvero dannosa: il ph è fortemente acido e rischia di danneggiare ed erodere lo smalto dei denti.

Bibite gassate, dolci e sigarette

Bere bevande gassate, come anche mangiare spesso dolci, può usurare maggiormente lo smalto dentale: anidride carbonica e zuccheri contribuiscono, inoltre, all'insorgenza delle carie. Le sigarette, oltre ad essere pericolose per la salute in generale, possono avere effetti dannosi anche per i denti: oltre a causare l'alitosi, denti giallognoli e gengivite, sono uno dei fattori principali che portano alla perdita dei denti. Una precisazione sul cioccolato: quello fondente, con una quota di cacao pari all'80%, è anticarie e antibatterico.

I piercing

I piercing orali, e in particolare i piercing sulla lingua, possono provocare diversi danni alla salute della tua bocca: i denti si possono scheggiare e rovinare a causa della consistenza del materiale del piercing, che è più duro rispetto allo smalto dentale; possono danneggiare le ghiandole salivali, fino ad arrivare alla perdita del senso del gusto, o portare ad emorragie, infiammazioni della mucosa interna delle guance o delle labbra, gonfiore e infezioni. I piercing orali possono provocare inoltre una vera e propria recessione gengivale, problemi di deglutizione, di masticazione e di pronuncia.

Le centrifughe al posto del pasto

La frutta utilizzata nelle centrifughe è spesso acida. Il limone in questo senso è ancora più pericoloso dell'arancia e anche frutti apparentemente innocui come le mele, l'uva e i frutti di bosco sono, in realtà, alimenti semiacidi. Meglio puntare sulle verdure a foglia verde, o, nel caso di estratti, scegliere il metodo di spremitura lenta.

Utilizzare i denti in modo improprio

Dal masticare ghiaccio, penne o matite, all'utilizzare i denti per aprire le bottiglie. Tutte queste abitudini sono decisamente dannose per la bocca e possono portare alla rottura dei denti. Quando mastichi il ghiaccio, ad esempio, l'improvvisa contrazione dovuta al brusco sbalzo di temperatura può fratturarvi i denti, come anche il continuo mordere penne e matite. Piuttosto masticate un chewing-gum allo xilitolo senza zucchero. Terrete la bocca impegnata mentre lo xilitolo combatterà gli acidi che danneggiano lo smalto.

Mangiarsi le unghie

Anche se liberarsi di questa abitudine è difficile cercate di pensare al fatto che ogni volta che vi mordete le unghie, non solo trasferite in bocca i batteri presenti nella vostra mano, ma contribuite anche ad indebolire e consumare lo smalto degli incisivi. Se sentite il bisogno di mordervi le unghie, provate a tenere le mani occupate con un antistress.