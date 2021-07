Moda donna estate 2021: abiti, colori ed accessori di tendenza

Tutto ciò che non può mancare nel proprio guardaroba durante i mesi estivi

L'estate sta entrando nel vivo ed anche il nostro abbigliamento, rispetto ai mesi precedenti, sta cambiando: i colori più scuri, infatti, lasciano spazio a tonalità accese, capaci di trasmettere una sensazione di vitalità. Vediamo quali sono le maggiori tendenze in materia di moda.

Fondali marini

Quest'estate non possono mancare accessori ed abiti a tema marino, con fantasie in cui protagonisti principali sono coralli, pesci, alghe o stelle marine.

La camicia rosa

Immancabile nell'estate 2021 è la camicia rosa con taglio chemisier, da indossare con gonne, shorts o anche da sola come abito. Da evitare tuttavia il monocromatico, prediligendo al contrario associazioni di colore per opposizione.

Espadrillas

Le espadrillas si confermano anche quest'anno come le scarpe estive di tendenza. Ideali da indossare anche abbinate ad una it-bag, possono essere alte con la zeppa oppure flat, chiuse o aperte davanti, a tinte neutre per adattarsi all'intero guardaroba o coloratissime per aggiungere un tocco originale anche alla mise più semplice.

Shorts mania

Gli shorts non possono mancare in estate nel proprio armadio. Possono essere abbinati ad una t-shirt di cotone o ad una camicia annodata in vita e mirano a scoprire il più possibile le gambe.

Vestito nero aderente

Quest'estate sono particolarmente in voga gli abiti aderentissimi tagliati in jersey, resi ancora più sexy e dinamici dai motivi cut-out.

Leisurewear

Sulla scia del lockdown, anche le sfilate moda per la primavera estate 2021 hanno dato una spinta al leisurewear, con forme ampie e più comode che mai. Dagli abiti alle felpe ai pantaloni, tutto è pensato per essere indossato sia a casa che fuori, in piena comodità ma senza mai dimenticare lo stile.

Suede

Il camoscio è uno dei must dell'estate 2021, con scarpe, minigonne, giacche e pantaloni beige o colorati che non possono mancare nel guardaroba.

Yellow Illuminating

Il Yellow Illuminating è il colore dell'estate 2021 secondo Pantone. Questa tonalità di giallo dona un tocco di calore che si combina perfettamente con le tonalità pastello.

Borse XXL

Via le mini bag e spazio alle borse XXL, adatte a portare con sé tutto ciò di cui abbiamo bisogno senza tralasciare lo stile.

Scarpe basse

La moda estate 2021 dice addio ai tacchi per puntare su scarpe flat o dal tacco basso in nome della comodità.