Retinolo: benefici, controindicazioni ed utilizzo dell'antirughe più famoso

Il retinolo, forma alcolica della vitamina A, è tra i protagonisti indiscussi della skincare routine di numerose donne. Tale sostanza, grazie alle sue caratteristiche esfolianti, illuminanti ed anti-age, offre infatti un valido aiuto contro l'invecchiamento della pelle.

A fornirci spiegazioni dettagliate sul retinolo, illustrandone benefici, effetti indesiderati ed utilizzo nella cosmesi, è intervenuta la dottoressa Alessandra Vasselli, cosmetologa AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia).

Retinolo, retinoide o acido retinoico?

"Nel tempo - spiega la dottoressa Vasselli - si è creata molta confusione tra i termini retinoide, retinolo e acido retinoico: questi, pur avendo una derivazione comune, non sono modi diversi per definire la stessa sostanza, ma indicano composti che possiedono caratteristiche profondamente diverse, sia per quanto riguarda la struttura che per attività e livello di tollerabilità. Il retinolo è una sostanza ad uso cosmetico, mentre l'acido retinoico (ed altri retinoidi) sono sostanze ad attività farmacologica e, per questo motivo, possono essere contenuti solo ed esclusivamente nei farmaci sotto prescrizione medica. L'acido retinoico è particolarmente attivo sugli epiteli dell'organismo, in particolar modo quello cutaneo e sull'attività della secrezione della ghiandola sebacea (acne e seborrea). Il retinolo controlla la crescita ed il ricambio cellulare dell'epidermide ed è fondamentale per la funzionalità che svolge sulle cellule del derma".

"Per questi motivi - aggiunge - il retinolo viene molto utilizzato in cosmetica soprattutto nell'ambito del foto-invecchiamento per stimolare la rigenerazione della pelle e diminuire le micro rugosità, migliorare l'idratazione, il tono cutaneo e conferire luminosità all'incarnato".

I benefici del retinolo

"Quando si applica sulla pelle un cosmetico con il retinolo - spiega la dottoressa Vasselli -, si attiva un meccanismo di trasformazione: durante il processo di metabolizzazione gli enzimi della pelle tendono a convertire il retinolo in acido retinoico e, quando questo avviene, si può riscontrare una certa efficacia 'antiaging'. Tale meccanismo non è istantaneo e la conversione richiede tempo".

"Lo stimolo dei retinoidi - continua - comporta un'accelerazione del ricambio cellulare epidermico, meccanismo attraverso il quale lo strato corneo si riduce, lo strato basale inferiore si 'rivitalizza', con miglioramento anche dei componenti dermici. Il risultato è che le microrugosità e le macchie tendono a ridursi, migliorano idratazione e 'tono' della pelle, il colorito della carnagione appare più omogeneo e luminoso".

Tipi di pelle e effetti indesiderati del retinolo

"I trattamenti cosmetici a base di retinolo sono adatti alle più comuni tipologie cutanee che mostrano i principali segni del crono e foto-invecchiamento: ispessimento cutaneo, ipercromie, micro e macro rugosità, atonia con decadimento del terzo inferiore del viso, collo e decollètè – spiega Alessandra Vasselli – Piccole accortezze andrebbero poste in caso di pelli particolarmente sensibili, dove l'utilizzo deve essere modulato e graduale nel corso del tempo, ed è opportuno evitare l'uso di cosmetici contenenti retinolo laddove sono riconosciute allergie e sensibilizzazioni al retinolo e immediatamente dopo aver effettuato trattamenti medico-estetici quali laser e peeling".

"Durante tutto il periodo di trattamento con retinolo - sottolinea - è necessario utilizzare durante il giorno un fattore di protezione solare possibilmente ad alta protezione, da un lato al fine di preservare i benefici anti-age ottenuti, ma soprattutto al fine di evitare possibili foto-sensibilizzazioni determinate dall'interazioni con i raggi UVA ed UVB".

Retinolo e beauty routine

"I prodotti cosmetici contenenti derivati della Vitamina A -. conclude la dottoressa - vanno quindi utilizzati preferibilmente nelle ore notturne (ad esempio crema notte) e, se utilizzati di giorno, meglio applicare successivamente prodotti di protezione solare con SPF medio/alto su pelle normalmente foto-esposta (come quella del viso o delle mani). Soprattutto per le pelli sensibili o molto sensibili è consigliabile non applicarli nella zona del contorno perioculare".